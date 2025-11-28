Haberler

Çin, ABD'nin Venezuela'ya Müdahalesine Karşı Çıktı

Güncelleme:
Çin, ABD'nin Venezuela üzerindeki adımlarını eleştirerek, ülkenin egemenliğine müdahaleye karşı olduklarını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin eylemlerinin BM Antlaşması'na aykırı olduğunu ifade etti.

Çin, ABD'nin Venezuela konusundaki adımlarını eleştirerek Venezuela'nın egemenliğini etkileyecek ve iç işlerine müdahale edecek tüm eylemlere her bağlamda karşı olduklarını belirtti.

Global Times'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD'nin Venezuela'ya yönelik adımlarını değerlendirdi.

Mao, "BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine aykırı olan, diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliğini ihlal eden her türlü adıma karşıyız ve herhangi bir bahaneyle Venezuela'nın iç işlerine dış güçlerin müdahale etmesine karşıyız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mao, ABD'nin, Latin Amerika ve Karayipler'de barış ve güvenliğe katkı sağlamak için daha çok şey yapmasını, bölgede normal kolluk kuvveti kullanmasını ve adli işbirliğinde bulunmasını beklediklerini kaydetti.

ABD'den Cartel de los Soles kararı

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
