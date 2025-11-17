Çin, ABD'nin Tayvan'a Silah Satışını Protesto Etti

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a, ABD'nin toplam 330 milyon dolarlık savaş uçağı parçası ve bakım hizmeti satışına onay vermesini protesto ettiğini bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, yaptığı açıklamada, Tayvan'a silah satışının "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan "Üç Ortak Bildiri"yi ihlal ettiğini belirtti.

Silah satışının, Çin'in iç işlerine müdahale olduğunu, egemenliğini ve güvelik çıkarlarını zedelediğini, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçılara yanlış mesaj verdiğini ifade eden Sözcü Cang, buna karşı çıktıklarını ve ABD'yi diplomatik kanallardan protesto ettiklerini kaydetti.

Cang, " Tayvan'ın bağımsızlığını askeri imkanlarla desteklemek ancak bunu yapana zarar verir. Tayvan'ı kullanarak Çin'i çevreleme planı başarısızlığa mahkumdur." ifadesini kullandı.

Trump'ın ikinci döneminde onay verilen ilk satış

ABD Savunma Bakanlığı, 13 Kasım'da, Tayvan'a, F-16 savaş jetleri, C-130 Herkül kargo uçakları ve çok rollü IDF savaş uçakları için standart dışı bileşenler, yedek parça ve tamir aparatları, sarf malzemeleri ve aksesuarları ile bunların bakım ve iade hizmetlerini içeren 330 milyon dolarlık satışa onay verdiğini bildirmişti.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminde Tayvan'a onay verilen ilk silah satışı olmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık sürüyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile askeri ilişki kurmasına ve silah satmasına karşı çıkıyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.