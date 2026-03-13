Haberler

Çin: ABD'nin Taiwan'a Silah Satışına Karşı Tutumumuz Tutarlı ve Net

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Taiwan bölgesine silah satışına kararlılıkla karşı olduklarını belirtti. Guo, ABD'nin tek Çin ilkesine riayet etmesi ve Taiwan'a silah satışını durdurması gerektiğini ifade etti.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına kararlılıkla karşı çıktıklarını belirterek, bu tutumlarının tutarlı ve net olduğunu söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında ABD'nin, tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye, özellikle de 17 Ağustos Bildirisine özenle riayet etmesi, Taiwan'a silah satışına son vermesi ve hem Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimini hem de Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı korumak üzere somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi

Üçüncü füze sonrası akıllara İran'a yaptığı son uyarı geldi
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Yaptıklarını duyanlar aynı yorumu yapıyor