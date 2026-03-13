Çin: ABD'nin Taiwan'a Silah Satışına Karşı Tutumumuz Tutarlı ve Net

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına kararlılıkla karşı çıktıklarını belirterek, bu tutumlarının tutarlı ve net olduğunu söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında ABD'nin, tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye, özellikle de 17 Ağustos Bildirisine özenle riayet etmesi, Taiwan'a silah satışına son vermesi ve hem Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimini hem de Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı korumak üzere somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua