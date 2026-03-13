Çin: ABD'nin Taiwan'a Silah Satışına Karşı Tutumumuz Tutarlı ve Net
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Taiwan bölgesine silah satışına kararlılıkla karşı olduklarını belirtti. Guo, ABD'nin tek Çin ilkesine riayet etmesi ve Taiwan'a silah satışını durdurması gerektiğini ifade etti.
BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına kararlılıkla karşı çıktıklarını belirterek, bu tutumlarının tutarlı ve net olduğunu söyledi.
Guo cuma günkü basın toplantısında ABD'nin, tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye, özellikle de 17 Ağustos Bildirisine özenle riayet etmesi, Taiwan'a silah satışına son vermesi ve hem Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimini hem de Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı korumak üzere somut adımlar atması gerektiğini belirtti.