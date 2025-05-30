Çin, ABD'nin Öğrenci Vizelerine Yönelik İptal Kararını Protesto Etti

Çin, ABD'nin Öğrenci Vizelerine Yönelik İptal Kararını Protesto Etti
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Pekin yönetimi, ABD'nin Çinli öğrencilere yönelik vizeleri iptal edeceğini duyurmasının ardından Washington'a protesto notası verdi. Çin, bu kararı ayrımcı bir eylem olarak değerlendirdi.

Pekin yönetimi, ABD'nin ülkede öğrenim gören bazı Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacağı açıklamasını protesto ettiğini bildirdi.

Çin'in Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak ABD hükümetine protesto notası verildiği belirtildi.

Kararın siyasi güdülere dayalı ayrımcı bir eylem olduğu ifade edilen açıklamada, Washington yönetimine hatasını derhal düzeltmesi ve Çinli öğrencilerin meşru haklarını ve çıkarlarını güvenceye alması çağrısı yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün yaptığı açıklamada karara tepki göstermiş, Washington yönetiminin ideolojiyi ve ulusal güvenliği bahane ederek Çin'den gelen uluslararası öğrencilerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiğini savunmuştu.

Mao, "ABD'nin siyasi güdülerle attığı bu ayrımcı adım, özgürlük ve açıklık konusundaki ikiyüzlülüğünü göstermiştir." ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önceki gün yaptığı açıklamada, Bakanlığının, İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Çin Komünist Partisi'yle (ÇKP) bağlantılı ve kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli öğrencilerin vizelerini "agresif şekilde" iptal etmeye başlayacağını, ayrıca Çin ana karası ve Hong Kong'dan yapılan vize başvurularının daha sıkı inceleneceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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