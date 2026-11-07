Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, ABD'nin Küba ordusuna tedarik iddiasıyla 2 Çinli şirkete yaptırımına tepki verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Küba'nın silah tedarik şirketine askeri donanım sağlandığı iddiasıyla iki Çinli şirkete yaptırımına tepki gösterdi. Bakanlık, kısıtlamaların Çinli şirketlerin haklarına zarar verdiğini belirterek ABD'ye yanlışı düzeltme çağrısı yaptı.

Çin, ABD'nin Küba ordusuna tedarik sağladığı iddiasıyla iki Çinli şirkete yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin son zamanlarda ülkeye yönelik baskı ve yaptırımlarını artırdığı, çok sayıda ayrımcı kısıtlamayı devreye soktuğu, bunun Çin şirketlerinin haklarına ve çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Bu tutumun iki ülke liderlerinin vardığı mutabakata aykırı olduğuna, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarını zedelediğine işaret edilen açıklamada, ABD tarafına bu yanlışı en kısa zamanda düzeltmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 Kasım'da, Küba'nın silah tedarik şirketi Sociedad Mercantil Duna'ya askeri nitelikli donanımlar sağladıkları gerekçesiyle Çin Ulusal Elektronik İthalat ve İhracat Şirketi (CEIEC) ile Beijing H&C Technologies şirketine yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

Çin'in Washington Büyükelçiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uluslararası hukukta temeli bulunmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yetki vermediği yasa dışı tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi

Bu görüntü abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil15

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak12

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor25

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
'Cinsel saldırıya uğradım' diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti28

"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti