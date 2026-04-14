Haberler

Çin: Abd, İran'a Askeri Ürün İhracatı Yaptığımızı İddia Ederek Ek Vergiler Getirirse Karşı Önlemler Alırız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a askeri ürün ihraç ettiği gerekçesiyle Çin'e ek gümrük vergisi uygulama tehdidine sert yanıt vererek, karşı önlemler alacaklarını açıkladı. Bakanlık sözcüsü, askeri ürün ihracatlarının denetlenmesine dair bilgilerdeki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin, İran'a askeri ürün ihraç ettiği bahanesiyle Çin'e ek gümrük vergisi uygulamakta ısrar etmesi halinde, kararlı şekilde karşı önlemler alacaklarını söyledi.

Basında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in İran'a silah sağladığını tespit etmeleri halinde Çin'e yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Çin'in askeri ürün ihracatına karşı her zaman ihtiyatlı ve sorumlu şekilde yaklaştığını belirten Guo, askeri ürün ihracatlarını ülkenin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda kontrol yasaları ve yönetmeliklerle sıkı şekilde denetlediklerini ifade etti.

Guo, Çin'in İran'a askeri destek sağladığına dair haberlerin tamamen uydurma olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

