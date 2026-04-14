Çin: Abd, İran'a Askeri Ürün İhracatı Yaptığımızı İddia Ederek Ek Vergiler Getirirse Karşı Önlemler Alırız

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin, İran'a askeri ürün ihraç ettiği bahanesiyle Çin'e ek gümrük vergisi uygulamakta ısrar etmesi halinde, kararlı şekilde karşı önlemler alacaklarını söyledi.

Basında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in İran'a silah sağladığını tespit etmeleri halinde Çin'e yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Çin'in askeri ürün ihracatına karşı her zaman ihtiyatlı ve sorumlu şekilde yaklaştığını belirten Guo, askeri ürün ihracatlarını ülkenin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda kontrol yasaları ve yönetmeliklerle sıkı şekilde denetlediklerini ifade etti.

Guo, Çin'in İran'a askeri destek sağladığına dair haberlerin tamamen uydurma olduğunu vurguladı.

