Çin: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda El Koyduğu Geminin Çin ile İlişkilendirilmesini Reddediyoruz

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in sosyal medyada yaptığı paylaşım hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haley, ABD'nin hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda el koyduğu geminin, Çin'den İran'a gitmekte olduğu ve füzeler için kimyasal madde taşıdığı iddiasında bulunmuştu.

Guo salı günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu geminin yabancı bandıralı bir konteyner gemisi olduğunu belirterek, olayın çarpıtılmasını ve kötü niyetli bir şekilde Çin'le ilişkilendirilmesini reddettiklerini söyledi.

