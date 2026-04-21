Haberler

Çin: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda El Koyduğu Geminin Çin ile İlişkilendirilmesini Reddediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Nikki Haley'in Hürmüz Boğazı'nda el konulan geminin Çin ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. Guo, söz konusu geminin yabancı bandıralı bir konteyner gemisi olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in sosyal medyada yaptığı paylaşım hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haley, ABD'nin hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda el koyduğu geminin, Çin'den İran'a gitmekte olduğu ve füzeler için kimyasal madde taşıdığı iddiasında bulunmuştu.

Guo salı günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu geminin yabancı bandıralı bir konteyner gemisi olduğunu belirterek, olayın çarpıtılmasını ve kötü niyetli bir şekilde Çin'le ilişkilendirilmesini reddettiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

