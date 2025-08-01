Çin, ABD'nin Filistin Yaptırımlarını Eleştirdi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Filistin Yönetimi yetkililerine ve FKÖ üyelerine yönelik vize yasaklarını eleştirerek, bu durumun uluslararası barış çabalarını hiçe saydığını ifade etti. Guo, Filistin sorununun, uluslararası eşitlik ve adalet açısından kritik bir noktada olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Filistin Yönetimi yetkilileri ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerine uyguladığı yaptırımlardan büyük şaşkınlık duyduklarını söyledi.

Guo, cuma günkü basın toplantısında, "ABD'nin bu hamlesi hayal kırıcı, anlaşılmaz uluslararası toplumun barışı teşvik etme çabalarını hiçe sayan bir hamledir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'le olan çatışmalarını uluslararasılaştırmak" ve "şiddeti kışkırtmak ve yüceltmek de dahil olmak üzere terörizmi desteklemeye devam etmekle" suçladığı Filistin Yönetimi yetkililerine ve FKÖ üyelerine vize verilmemesini öngören yaptırımlar açıklamıştı.

"Filistin sorunu, uluslararası eşitlik ve adaletle ilgili olan Ortadoğu sorununun merkezinde yer alıyor" diyen Guo, "Filistin sorunu an itibarıyla kritik bir tarihsel noktada bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Guo, uluslararası toplumun, özellikle de ABD'nin, eşit, adil ve sorumlu bir tutum sergilemesi, ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını etkin şekilde uygulaması ve aksi yönde davranmak yerine Filistin sorununun uygun şekilde çözüme kavuşturulmasını teşvik için aktif çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Guo, Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanma mücadelesini ve Gazze ve Batı Şeria dahil tüm Filistin topraklarının Filistin Yönetimi tarafından etkin şekilde yönetilmesini desteklediklerini söyledi.

Guo, Filistin sorununun iki devletli çözüm temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasını desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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