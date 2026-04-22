Çin: ABD ile İran Arasında Kalıcı Ateşkese Yönelik Diplomatik Çabaları Destekliyoruz

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ile İran arasında tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Ortadoğu ile Körfez bölgesinde barış ve istikrarın korunması amacıyla yürütülen siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesini desteklediklerini söyledi.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba gecesi sona ermesi beklenen ateşkesin belirli koşullar altında uzatılabileceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Guo, "Mevcut durum, çatışmanın sona erip ermeyeceğinin belirleneceği kritik bir aşamadadır. Acil öncelik, her ne pahasına olursa olsun çatışmanın yeniden alevlenmesini önlemektir" dedi.

Guo ayrıca, dört maddelik önerinin ruhuna uygun hareket etmeye ve bu çerçevede aktif ve yapıcı bir rol oynamak üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

