Çin: ABD ile İran Arasında Kalıcı Ateşkese Yönelik Diplomatik Çabaları Destekliyoruz

Çin: ABD ile İran Arasında Kalıcı Ateşkese Yönelik Diplomatik Çabaları Destekliyoruz
Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesini desteklediklerini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, mevcut durumun kritik bir aşamada olduğunu vurgulayarak, çatışmanın yeniden başlamasını önlemenin acil bir öncelik olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ile İran arasında tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Ortadoğu ile Körfez bölgesinde barış ve istikrarın korunması amacıyla yürütülen siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesini desteklediklerini söyledi.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba gecesi sona ermesi beklenen ateşkesin belirli koşullar altında uzatılabileceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Guo, "Mevcut durum, çatışmanın sona erip ermeyeceğinin belirleneceği kritik bir aşamadadır. Acil öncelik, her ne pahasına olursa olsun çatışmanın yeniden alevlenmesini önlemektir" dedi.

Guo ayrıca, dört maddelik önerinin ruhuna uygun hareket etmeye ve bu çerçevede aktif ve yapıcı bir rol oynamak üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
