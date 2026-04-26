Çin: AB'nin Rusya'ya Yönelik Yaptırımlara Çinli Şirketleri Dahil Etmesine Karşıyız

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, defalarca yapılan itiraz ve uyarılara rağmen Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine Çinli şirketleri dahil etme kararından rahatsızlık duyduklarını ve bu kararı kesin şekilde reddettiklerini açıkladı.

Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmaksızın uygulanan tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu defalarca yinelediğini hatırlatan sözcü, AB'nin Çinli şirketler ve bireyler üzerindeki sözde uzun kol yargı yetkisini şiddetle reddettiklerini ifade etti.

Sözcü ayrıca AB'nin bu hamlesinin Çin ve AB liderleri arasında varılan mutabakatın ruhuna aykırı olduğunu, karşılıklı güvene ve genel olarak Çin-AB ilişkilerine ciddi zarar verdiğini vurguladı.

Sözcü, AB'ye Çinli şirket ve bireyleri yaptırım listesinden derhal çıkarması, liderler arasındaki mutabakatın ruhuna bağlı kalması ve ilgili sorunları diyalog ve istişare yoluyla çözmesi çağrısında bulundu.

Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak adına gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirten sözcü, ortaya çıkacak tüm sonuçlardan AB tarafının sorumlu olacağı uyarısında bulundu.

Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor
Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı