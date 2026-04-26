Çin: AB'nin Rusya'ya Yönelik Yaptırımlara Çinli Şirketleri Dahil Etmesine Karşıyız

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, defalarca yapılan itiraz ve uyarılara rağmen Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine Çinli şirketleri dahil etme kararından rahatsızlık duyduklarını ve bu kararı kesin şekilde reddettiklerini açıkladı.

Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmaksızın uygulanan tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu defalarca yinelediğini hatırlatan sözcü, AB'nin Çinli şirketler ve bireyler üzerindeki sözde uzun kol yargı yetkisini şiddetle reddettiklerini ifade etti.

Sözcü ayrıca AB'nin bu hamlesinin Çin ve AB liderleri arasında varılan mutabakatın ruhuna aykırı olduğunu, karşılıklı güvene ve genel olarak Çin-AB ilişkilerine ciddi zarar verdiğini vurguladı.

Sözcü, AB'ye Çinli şirket ve bireyleri yaptırım listesinden derhal çıkarması, liderler arasındaki mutabakatın ruhuna bağlı kalması ve ilgili sorunları diyalog ve istişare yoluyla çözmesi çağrısında bulundu.

Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak adına gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirten sözcü, ortaya çıkacak tüm sonuçlardan AB tarafının sorumlu olacağı uyarısında bulundu.

