Çin'de İlk Kez İki Otomobil Modeline 3. Seviye Otonom Sürüş İzni Verildi

Çin, Changan ve BAIC Motor tarafından üretilen 3. seviye otonom sürüş kabiliyetine sahip elektrikli sedanların kamuya açık yollarda kullanılmasına onay verdi. Bu, ülkede otonom sürüş teknolojisinin yaygınlaşması açısından önemli bir adım oldu.

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin, 3. Seviye otonom sürüş kabiliyetine sahip iki elektrikli sedan modele yola çıkma onayı verdi. Böylelikle ülkede bu sınıftaki araçların kamuya açık yollarda kullanılmasına ilk kez izin verilmiş oldu.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Changan Otomobil şirketi ve BAIC Motor'un Arcfox markası tarafından geliştirilen modellere izin verildiği belirtildi.

Yoğun trafikte saatte 50 kilometre hıza kadar tek şeritte otonom sürüş kabiliyetine sahip Changan modeline Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde belirli karayolu ve şehir içi otoyol bölümlerinde kullanım izni verildi.

Arcfox aracı ise Beijing'de belirlenen karayolu ve şehir içi otoyol bölümlerinde saatte 80 kilometreye kadar otonom sürüş izni aldı.

Otonom sürüş sistemleri 0 ile 5 arasında 6 seviyede kategorize ediliyor. Seviyenin artması, kullanılan kapasitesinin daha gelişmiş ve akıllı olduğu anlamına geliyor. "Koşullu otomatik sürüş" olarak tanımlanan 3. Seviye, araçların belirli koşullar altında dinamik sürüş görevlerini otomatik olarak yerine getirmesine olanak tanırken, gerektiğinde kontrolü devralmak üzere bir insan sürücünün hazır bulunmasını zorunlu kılıyor.

Son yıllarda otonom sürüş teknolojilerinin yaygınlaşmasını teşvik eden Çin, eylül ayında 3. Seviye araçların üretimine yönelik koşullu onay süreçlerini tanımlayan bir çalışma planı yayımlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
