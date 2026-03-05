Çin Hükümet Raporu: Yabancı Yatırımları Teşvik İçin Kurumsal Reformları Derinleştireceğiz

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, ülke 2026 yılında yabancı yatırımları teşvik etmek üzere kurumsal çerçevedeki reformlarını derinleştirecek.

Aynı gün sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) özet taslağına göre de 2026-2030 döneminde yabancı yatırımları çekme ve bu yatırımları değerlendirme konusunda daha fazla çaba gösterilecek.

Taslak planda, ülkenin yabancı yatırım ortamını sürekli olarak optimize edeceği, yatırımcılara yönelik hizmet ve destekleri iyileştireceği ve yabancı sermayeye yönleik yeni güçlü yanlar geliştireceği belirtildi.

İleri imalat, modern hizmetler, yeni ve yüksek teknoloji, enerji tasarrufu ve çevre koruma gibi alanlara daha fazla yabancı yatırım yönlendireceği de vurgulandı.

Kaynak: Xinhua