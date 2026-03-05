Haberler

Çin Hükümet Raporu: Yabancı Yatırımları Teşvik İçin Kurumsal Reformları Derinleştireceğiz

Çin Hükümet Raporu: Yabancı Yatırımları Teşvik İçin Kurumsal Reformları Derinleştireceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Ulusal Halk Kongresi, 2026 yılına kadar yabancı yatırımları artırmak ve bu yatırımları değerlendirmek amacıyla reformlarını derinleştireceğini açıkladı. 15. Beş Yıllık Plan kapsamında, özellikle ileri imalat, modern hizmetler ve yeni teknolojilere odaklanılacak.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, ülke 2026 yılında yabancı yatırımları teşvik etmek üzere kurumsal çerçevedeki reformlarını derinleştirecek.

Aynı gün sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) özet taslağına göre de 2026-2030 döneminde yabancı yatırımları çekme ve bu yatırımları değerlendirme konusunda daha fazla çaba gösterilecek.

Taslak planda, ülkenin yabancı yatırım ortamını sürekli olarak optimize edeceği, yatırımcılara yönelik hizmet ve destekleri iyileştireceği ve yabancı sermayeye yönleik yeni güçlü yanlar geliştireceği belirtildi.

İleri imalat, modern hizmetler, yeni ve yüksek teknoloji, enerji tasarrufu ve çevre koruma gibi alanlara daha fazla yabancı yatırım yönlendireceği de vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülke de vuruldu
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü