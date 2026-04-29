Çin, 2026'nın İlk Çeyreğinde Büyük Ulaşım Projelerine 48 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde büyük ulaşım projelerine 330 milyar yuan (yaklaşık 48,11 milyar ABD doları) tutarında yatırım yaptı.

Ulaştırma Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, her biri 100 milyon yuanı aşan bütçeye sahip 1.845 otoyol ve su yolu projelerinde inşaat süreçlerinin hızlandırıldığını belirtti.

Bakanlığa göre bu dönemde toplam 174 büyük ulaşım projesi başlatılırken, bu projeler yaklaşık 16 milyar yuanlık yeni yatırım sağladı.

Büyük ölçekli ulaşım altyapı projeleri, ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde önemli rol oynuyor. 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) kapsamında, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shiziyang Kanalı ile doğudaki Jiangsu eyaletindeki Zhangjinggao Yangtze Nehri Köprüsü gibi önemli projelerin tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
