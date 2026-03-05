Haberler

Çin, 2026 İçin Yüzde 4,5-5 Ekonomik Büyüme Hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 2026 yılı için ekonomik büyüme hedefini yüzde 4,5-5 aralığında belirledi. Hükümet raporuna göre, kentsel işsizlik oranı yüzde 5,5, yeni istihdam ise 12 milyon olarak planlandı.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin 2026 yılı için yüzde 4,5-5 aralığında ekonomik büyüme hedefliyor.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, bu yılın başlıca kalkınma hedefleri arasında ankete dayalı kentsel işsizlik oranının ortalama yüzde 5,5 seviyesinde olması, 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratılması, tüketici fiyat endeksinde yaklaşık yüzde 2'lik artışa ulaşılması, ekonomik büyümeyle eşzamanlı olarak kişisel gelirde artış sağlanması, ödemeler dengesinde temel bir denge kurulması, tahıl üretiminin yaklaşık 700 milyon tona ulaşması ve gayrisafi yurtiçi hasıla birimi başına karbondioksit emisyonlarında yaklaşık yüzde 3,8'lik düşüş sağlanması yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi