Çin, 2026 İçin Yüzde 4,5-5 Ekonomik Büyüme Hedefliyor

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin 2026 yılı için yüzde 4,5-5 aralığında ekonomik büyüme hedefliyor.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, bu yılın başlıca kalkınma hedefleri arasında ankete dayalı kentsel işsizlik oranının ortalama yüzde 5,5 seviyesinde olması, 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratılması, tüketici fiyat endeksinde yaklaşık yüzde 2'lik artışa ulaşılması, ekonomik büyümeyle eşzamanlı olarak kişisel gelirde artış sağlanması, ödemeler dengesinde temel bir denge kurulması, tahıl üretiminin yaklaşık 700 milyon tona ulaşması ve gayrisafi yurtiçi hasıla birimi başına karbondioksit emisyonlarında yaklaşık yüzde 3,8'lik düşüş sağlanması yer alıyor.

Kaynak: Xinhua