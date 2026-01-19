Çin, Yeni İnternet Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan pazartesi günü yerel saatle 15: 48'de fırlatılan roket, 19. alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştirdi. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)