Xi, Çkp Siyasi Büro Toplantısına Başkanlık Etti: 15. Beş Yıllık Plan Taslağı Ele Alındı

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik 15. Beş Yıllık Plan taslağı ile ulusal yasama organının yaklaşan yıllık oturumunda incelenmek üzere Devlet Konseyi tarafından sunulacak hükümet çalışma raporu taslağı ele alındı.

Cuma günü düzenlenen toplantıda, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) ülkenin kalkınmasında önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.

Toplantıda, Xi'nin liderliğindeki ÇKP Merkez Komitesi'nin, tüm partiyi ve tüm etnik gruplardan Çin halkını bir araya getirerek, yüzyılda bir görülen çapta bir pandemi olan Kovid-19'un yol açtığı şiddetli şoklara direnme, birçok büyük risk ve zorluğa etkili şekilde karşılık verme ve hem Parti hem de ülkenin davasında önemli yeni başarılar elde etme konularında öncülük ettiği belirtildi.

Toplantıda, 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) temellerin güçlendirilmesi ve 2035 yılına kadar sosyalist modernizasyon hedeflerine ilerlenmesi açısından kritik öneme sahip olacağı vurgulandı.

ÇKP Merkez Komitesi'nin liderliğinde, 15. Beş Yıllık Plan ana hatlarının bilimsel olarak formüle edilip etkili şekilde uygulanmasının, güçlü yönlerin sağlamlaştırılıp geliştirilmesi, kalkınmanın önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve zayıf alanların güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde ekonomik ve sosyal kalkınması bağlamında ekonomik kalkınmanın sürdürülmesine öncelik verilmesinin ve bu çerçevede reform ve yeniliğin temel itici güç, partinin tam ve titiz öz yönetiminin ise tüm çabaların temel dayanağı olmasının önemine işaret edildi.

Toplantıda ayrıca ekonomik üretimde makul büyümenin korunması, bireylerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi ve ortak refahın teşvik edilmesiyle birlikte daha yüksek kaliteli ekonomik büyümenin hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua