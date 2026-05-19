Gençten CİMER'e Bayrak Başvurusu: Yıpranan Türk Bayrağı Yenilendi

MALATYA'da Hüseyin Efe Turan'ın (17), odasına astığı Türk bayrağının yıpranması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvuru karşılandı. Turan, yeni bayrağı teslim alıp, odasına astı. 1 Ocak 2025'ten bu yana CİMER'e yapılan 7,9 milyon başvurunun 1,8 milyonunu 18-25 yaş aralığında gençlerden gelen başvurular oluşturdu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan Hüseyin Efe Turan, odasına astığı Türk bayrağının yıpranması üzerine CİMER'e başvuru yaparak, "Şanlı bayrağımızı evimde gururla sergiliyorum; ancak mevcut bayrağım zamanla eskidi. Bir öğrenci olarak odama asmak üzere yeni bir Türk bayrağı talep ediyorum" dedi.

'HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDE'

Hüseyin Efe'nin başvurusuna verilen cevapta, "Öncelikle bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza duyduğunuz sevgi her türlü takdirin üzerindedir. Sizler gibi içinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan gençleri görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bizler de bu sevginin daim olması dileğiyle yeni bir bayrağı adresinize gönderiyoruz. İnşallah bundan sonra da şanlı bayrağımızı aynı gururla asmaya devam edersiniz" ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Efe'ye bayrağı Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından teslim edildi. Türk bayrağını öperek teslim alan Turan, "Taşınma arifesindeyken evime astığım Türk bayrağının çok fazla yıprandığını ve tozlandığını gördüm. Bu durum beni çok üzdü. Bunun üzerine CİMER'e yazdım. CİMER de bana çok hızlı bir şekilde dönüş yaptı" diye konuştu.

1,8 MİLYON GENÇ BAŞVURDU

Devlet ile vatandaşlar arasında iletişim köprüsü olan CİMER, talepten sorunlara çözüm arayışına kadar her konuda gençler için de öncelikli başvuru merkezi oldu. 1 Ocak 2025'ten bu yana CİMER'e yapılan 7,9 milyon başvurunun 1,8 milyonunu 18-25 yaş aralığında gençlerden gelen başvurular oluşturdu. Gençler aynı zamanda 'Gençlerin Gündemi' başlığı altında da CİMER'e çok sayıda başvuru iletti.

EN ÇOK DOĞUM SAATİNİ SORGULADILAR

Gençler CİMER'e daha çok, istek, bilgi edinme, görüş öneri, teşekkür ve şikayet türünde başvuru yaptı. Gençlerden çok başvuru alınan iller yüzde 37,4'lük oranla İstanbul, yüzde 14,7 ile Ankara, yüzde 9,7 ile İzmir oldu. Gençler en çok doğum saatini sorgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'na gençlerden yoğun ilgi gösterildi. Evlilik desteklerine ilişkin bilgi edinme talepleri, yurtlar ve üniversiteler konulu başvurular, sağlık, mahalli hizmetler, tüketicinin korunması kapsamındaki başvurular, kamu personel alımları ve özel sektör çalışanları konularında bilgi ve sorunlarına çözüm talepleri gençlerden CİMER'e en fazla iletilen konu başlıkları oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı