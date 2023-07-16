Cilo-Sat Dağları'nda kurtarma çalışmalarına ara verildi

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda üzerinde bulundukları buzulun kırılması sonucu boşluğa düşen 4 kişiden 2'si kurtarılırken, diğer 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Hakkari'deki AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Van'dan giden Vadi Doğa Nassar Arama Kurtara ekibi de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin sağ olarak kurtardığı Kemal ve eşi Gülay Avcu, sedye ile helikoptere taşındı. Yüksekova Devlet Hastanesinde tedaviye alınan çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

Mehmet ÖZKAN- Hakan SARI/ HAKKARİ, -