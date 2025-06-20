Cilo Festivali, İran'daki Saldırılar Nedeniyle İptal Edildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılması planlanan 7. Cilo Festivali, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle iptal edildi. Valilik, yaşanan acılar ve çatışma ortamının dikkate alındığını belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 28-29 Haziran'da düzenlenmesi planlanan 7. Cilo Festivali, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle iptal edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde İsrail tarafından Türkiye'nin sınır komşusu İran'a yönelik uluslararası hukuku, adaleti ve bireysel vicdanları derinden yaralayan saldırıların düzenlendiği belirtildi.

Saldırılar sonucu İran'ın Tahran, Tebriz, İsfahan ve Kirmanşah şehirleri başta olmak üzere birçok bölgede masum sivillerin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınır komşumuzda yaşanan acılar ve çatışma ortamı göz önünde bulundurularak, Cilo Festivali'nin müzik ve eğlence içerikli bölümlerinin yaşanacak acılar karşısında doğru olmayacağı değerlendirilmiş, söz konusu etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu vesileyle İran halkının ve bölgede yaşanan çatışmanın mağduru tüm sivillerin acısını derinden paylaşıyoruz. En kısa sürede bölgedeki şiddetin sona ermesi, barış ve istikrarın yeniden tesisi en büyük temennimizdir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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