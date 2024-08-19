Çıldır Gölü Yeşile Büründü

Çıldır Gölü yeşil renge büründü

ARDAHAN - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü, alg patlaması sonucuyla yeşile büründü.

Su kaynaklarının hızla azalması, kirlenme ve sıcaklıklardaki aşırı artış, göllerde dipte biriken mavi-yeşil algleri yüzeye çıkarıyor.

Göldeki alg patlamasını görüntüleyen vatandaşlar, göl yüzeyini yeşil bir tabakanın kapladığını ve su azaldıkça renginin de yeşile döndüğünü belirtiyor.

İklim değişikliğinin neden olduğu bu gelişmenin gölde yürütülen turizm faaliyetlerinin sekteye uğratmasından endişe duyuluyor.

Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan yeşil renk, kıyılarda balçık ve peltemsi bir hal almaya başladı. Bölgeyi ziyaret eden turistler yeşil renkte olan gölü görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, küçük çocuklar yeşil renge boyanan gölün tadını çıkarmaya devam ediyor.