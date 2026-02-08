Kars ve Ardahan sınırları içerisinde yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde "Buz Şenliği" düzenlendi.

Kars Valiliği tarafından kentin ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla düzenlenen "2. Buz Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Arpaçay ilçesi Kütük Ev mevkisinde düzenlenen "Çıldır Gölü Buz Şenliği" etkinliği, Kafkas Halk Oyunları ve Mahalli Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızakların yarıştığı etkinlikte, önce buz hokeyi takımı daha sonra buz üzerinde sahne alan senkronize buz pateni takımı ile artistik buz pateni sporcuları gösterilerini sundu.

Milli artistik buz pateni sporcuları İklim Şentunalı, Alp Töre Ovalıoğlu ve Yağmur Derin Kevinç'in performansı beğeni topladı.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

"İlk defa böyle bir deneyim yaşadık"

Buz pateni sporcusu Beren Açıksöz, gazetecilere, takım olarak Çıldır Gölü'ne geldiğini ifade ederek, "Göl üzerinde kaymak bizim için çok güzel bir deneyimdi. İlk defa böyle bir deneyim yaşadık, çok eğlenceliydi. Normal buza göre daha zordu." dedi.

Senkronize buz pateni sporcusu Beren Ölmez de Kars Valiliği'ne teşekkür ederek, "Çıldır Gölü'nde buz pateni yapmak çok güzel bir deneyimdi. Burada kaymadan bu keyfi alamazsınız, çok güzel bir histi." diye konuştu.

Vizyon Buz Sporları Kulübü Koordinatörü Özgür Şenyurt ise etkinlikte sporcuların çok farklı deneyim yaşadıklarını anlattı.

Artistik buz pateni sporcusu Yağmur Derin Kevinç de vatandaşların festivale yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Çıldır Gölü'nde kaymak bize ayrı bir deneyim sundu, burada bu kalabalığın önünde kaymak ayrı güzeldi, çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Sporculardan Alp Töre Ovalıoğlu ise ilk defa doğal buzda kaydığını söyleyerek, "Burada kaymak heyecan verici, ilk defa geldim, yurt dışında böyle etkinliklerin yapıldığını biliyoruz. Ülkemizde de yapıldığını görmek mutluluk verici, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şenlik, Salih Yılmaz konseri ile sona erdi.

Programa, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden ziyaretçiler katıldı.