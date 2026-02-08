Haberler

Çıldır Gölü'nde renki 'Buz Şenliği'

Güncelleme:
Çıldır Gölü'nde düzenlenen 2'nci Buz Şenliği, artistik buz pateni ve buz hokeyi gibi etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Yerel sanatçılar ve sporcuların katılımıyla gerçekleşen şenlik, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

ÇILDIR Gölü'nde düzenlenen 2'nci Buz Şenliği, artistik buz pateni, buz hokeyi, atlı kızak yarışlarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Kars Valiliği tarafından kentin ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla Arpaçay Kütükev bölgesinde '2'nci Buz Şenliği' düzenlendi. Yüzeyi buzla kaplı gölde, Kafkas ve yöresel halk oyunları, senkronize buz pateni, buz hokeyi, artistik buz pateni ve sürat pateni gösterileri yapıldı. Artistik buz pateni sporcuları İklim Şentunalı, Alp Töre Ovalıoğlu ve Yağmur Derin Kevinç'in yüzeyi buzla kaplı göldeki performansı büyük beğeni topladı. Atlı kızak yarışları da izleyenleri heyecanlandırdı. Yarışmalarda derece giren sporcular ödüllendirildi. Şenlikte yerel sanatçı Salih Yılmaz da sahne aldı.

Buzda kaymanın çok güzel olduğunu belirten artistik buz pateni sporcusu Yağmur Derin Kevinç (21), " Çıldır Gölü'nde donmuş buzun üzerinde kaymak çok güzel. Bu duyguları bizimle yaşayan bütün herkese ve Valimiz Ziya Polat'a teşekkür ederim. Geçen yıl da yine Çıldır Gölü üzerinde düzenlenen bir etkinliğe katılmıştım. Orada da aynı hisleri yaşamıştım hatta buraya tekrar gelmeyi çok istiyordum. Çünkü çok güzel bir duygu kelimelerle tarif edilemez" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM'

İlk defa donmuş bir göl üzerinde kaydığını söyleyen Gülce Yılmaz (17), "Takımımla ilk defa donmuş bir göl üzerinde buzda kaydık. Bizim kaydığımız sahaların dışında böyle bir yerde kaymak bizim için çok güzel bir deneyim oldu" dedi.

Sevdikleriyle kaymanın çok güzel bir his olduğunu söyleyen senkronize buz pateni sporcusu Beren Ölmez (17), "Buraya takımımla geldik, 12 kişiyiz. Donmuş gölün üzerinde kaymak çok güzel bir deneyimdi bizim için. Kaymadan kimse bu deneyimi anlamaz, sevdiklerimiz de yanımızda olunca çok güzel bir histi" ifadelerini kullandı.

Buzla kaplı göl üzerinde düzenlenen festivale Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden ziyaretçiler katıldı.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
