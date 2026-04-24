Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü

KARS'ın Arpaçay ile Ardahan'ın Çıldır ilçeleri arasındaki Çıldır Gölü ilkbaharla birlikte göçmen kuşların akınına uğradı. Büyük bölümü hala buzla kaplı olan, irili, ufaklı 6 adası bulunan göl, Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere kaz, yeşilbaş ördek, angut, karabatak gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliği taşıyan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimi ile göçmen kuşlarla dolup, taştı. Büyük bölümü halen buzla kaplı olan, irili, ufaklı 6 adası bulunan gölde Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere kaz, yeşilbaş ördek, angut, sakar meke, karabatak gibi kuş türleri gözlendi. Göldeki adaları mesken tutan kuşlar bölgeyi adeta kuş cennetine dönüştürdü.

Çıldır Gölü kıyısındaki Doğruyol köyünde yaşayan Ülgen Tanrıverdi, ilkbahar mevsimine rağmen bölgede havaların ısınmaması sebebiyle göldeki buzun çözülmesinin geciktiğini söyledi. Lodosun esmemesinin de çözülmeyi engellediğini belirten Tanrıverdi, buzla kaplı gölün çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığını ifade etti.

ÇÖZÜLME GECİKTİ

Her yıl aralık ayı ile birlikte başlayan Çıldır Gölü'ndeki donma, mart ayının ikinci haftasıyla birlikte çözülmeye başlıyor. Nisan ayının ortalarına kadar tamamen çözülen buz yerini mavi suya bırakıyor. Bu yıl gölün yüzeyinin buz tutması önceki yıllara göre yaklaşık 15-20 gün geç başlarken çözülmenin de sıcaklıkların henüz mevsim normallerinde olmaması yüzünden geciktiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı