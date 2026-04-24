Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü

KARS'ın Arpaçay ile Ardahan'ın Çıldır ilçeleri arasındaki Çıldır Gölü ilkbaharla birlikte göçmen kuşların akınına uğradı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliği taşıyan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimi ile göçmen kuşlarla dolup, taştı. Büyük bölümü halen buzla kaplı olan, irili, ufaklı 6 adası bulunan gölde Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere kaz, yeşilbaş ördek, angut, sakar meke, karabatak gibi kuş türleri gözlendi. Göldeki adaları mesken tutan kuşlar bölgeyi adeta kuş cennetine dönüştürdü.

Çıldır Gölü kıyısındaki Doğruyol köyünde yaşayan Ülgen Tanrıverdi, ilkbahar mevsimine rağmen bölgede havaların ısınmaması sebebiyle göldeki buzun çözülmesinin geciktiğini söyledi. Lodosun esmemesinin de çözülmeyi engellediğini belirten Tanrıverdi, buzla kaplı gölün çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığını ifade etti.

ÇÖZÜLME GECİKTİ

Her yıl aralık ayı ile birlikte başlayan Çıldır Gölü'ndeki donma, mart ayının ikinci haftasıyla birlikte çözülmeye başlıyor. Nisan ayının ortalarına kadar tamamen çözülen buz yerini mavi suya bırakıyor. Bu yıl gölün yüzeyinin buz tutması önceki yıllara göre yaklaşık 15-20 gün geç başlarken çözülmenin de sıcaklıkların henüz mevsim normallerinde olmaması yüzünden geciktiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
Ay’da yeni keşif! Çinli bilim insanları 2 yeni mineral buldu

Ay'da büyük keşif! Çin'den bilim dünyasını şaşırtan bulgu
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum

Özel'den, CHP'lilerin bu görüntüsüne ilk yorum geldi
Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
Otoparktaki lüks aracı fark etmeyip üzerine çıktı! Sürücünün sözleri dikkat çekti

Lüks aracı fark etmeyip üzerine çıktı sürücünün sözleri dikkat çekti
İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı

İsrail basınından kendi askerleriyle ilgili korkunç itiraf