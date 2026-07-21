Haberler

ABD'de üretilen, vücuda uygulanan sensörlü mürekkep kalp krizinin erken tespitinde kullanılabilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Penn State Üniversitesi mühendisleri, cilde uygulanabilen ve kalp krizi erken tespiti, beyin dalgalarını okuma gibi amaçlarla kullanılacak iletken bir mürekkep geliştirdi. Mürekkep, yıkandığında çıkıyor ve tekrar kullanılabiliyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Penn State Üniversitesinden mühendisler, elektrot sensörleri olan ve kalp krizinin erken tespiti, beyin dalgalarının okunması ve robotik protezlere güç sağlanması gibi amaçlarla kullanılacak, insan cildini çeşitli tasarımlarla renklendirerek uygulanacak bir mürekkep geliştirdi.

Penn State Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre mühendisler, insanların cildini çeşitli tasarımlarla renklendirecek ve sensörleri çalıştırabilecek iletken mürekkebin patentini aldı.

Birçok renk seçeneği bulunan bu mürekkep, ciltle daha iyi birleşecek materyaller içeriyor ve diğer "giyilebilen sensörlerden" daha hassas ve dayanıklı olup kesin sonuçlar veriyor.

Yıkayınca çıkan ve tekrar tekrar uygulanabilen bu mürekkepteki sensörler, kalp krizinin erken tespitinde, robotik protezlere güç sağlamada, beyin dalgalarını okumada kullanılabilecek.

Araştırmanın baş yazarı Wanqing Zhang, yaptığı açıklamada, "Çoğu ticari elektrot bir laboratuvarda ya da fabrikada önceden imal ediliyor ve daha sonra cilde uygulanıyor. Bu da cilt ile elektrot arasında, algılama performansını olumsuz etkileyen bir hava boşluğu olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle doğrudan cilde uygulanabilen iletken bir mürekkep geliştirdik. Kuruduktan sonra fonksiyonel bir elektrot görevi görüyor." ifadesini kullandı.

Penn State Üniversitesi profesörlerinden Larry Cheng, açıklamasında giyilebilir sağlık teknolojilerinin vücuda yerleştirilen elektrotlarla çalıştığını ve bu elektrotların kişinin kalp, beyin ve kas sağlığını vücudun ürettiği elektronik sinyalleri kaydederek denetlediğini belirtti.

Mühendislerin mürekkebe ilişkin çalışması "Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı dergide yayımlandı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tijen Mergen'den büyük tepki çeken 'Çarşaf' paylaşımı

28 Şubat ruhu yeniden hortladı! Yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler

Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Gelsin dolarlar! En yüksek meblağı Fenerbahçe'ye ödeyecekler
İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu: Netanyahu ile görüşmesini engelliyor

İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu
Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı

Elindeki silahla otobüs şoförünü tehdit etti, gerçek bambaşka çıktı