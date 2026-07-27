Haberler

Şarkışla'da Ağaçta Mahsur Kalan Otizmli Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şarkışla'da Ağaçta Mahsur Kalan Otizmli Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, otizmli 8 yaşındaki bir kız çocuğu tırmandığı ağaçtan inemeyince mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuk, merdiven yardımıyla indirilerek ailesine teslim edildi.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde tırmandığı ağaçta mahsur kalan otizmli İ.G. (8), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yıldırım Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Otizm rahatsızlığı bulunan İ.G. isimli kız çocuğu, bahçede bulunan ağaca tırmandıktan sonra geri inemedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak mahsur kalan İ.G.'yi indirip ailesine teslim etti.

Mahalle sakinlerinden Hakan Töre, "Evde oturuyordum. Bir bağırtı duydum, aşağı indim, otizmli bir çocuk ağaca çıkmış, inemiyordu. Şarkışla İtfaiyesi'ne haber verdik. Sağ olsunlar hemen acil bir şekilde yetişerek çocuğu kurtardılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltında! Suçlama hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı
İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı: Bilgilendirme amaçlı geldik

İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı
CHP İzmir'de Yeni Parti temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de 'Yeni Parti' temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı
Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

Bu tarihe dikkat! 3 gün boyunca hiçbir sistem çalışmayacak
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor