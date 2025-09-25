Çığlıkara Ormanları, Kırmızı Orman Karıncaları ile Korunuyor

Antalya'da dünyanın en iyi korunan saf sedir ormanları arasında gösterilen Çığlıkara Ormanları, zararlı böcek ve hastalıklara karşı, yüksekliği 120 santimetreye kadar ulaşan yuvalar yapan kırmızı orman karıncaları tarafından korunuyor.

Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası ile Finike ve Elmalı ilçeleri arasındaki 1850 metre yükseklikte bulunan ve 1991'de Tabiatı Koruma Alanı ilan edilen Çığlıkara, ana vatanı Lübnan olan sedir ağaçlarının dünyada en çok yayılış gösterdiği ormanlar arasında yer alıyor.

Endemik bitki ve hayvan türlerine de ev sahipliği yapan, 2 bin yaşını aşkın anıt ağaçların da bulunduğu Çığlıkara'yı, zararlı böcek ve hastalıklara karşı, 1970-1974 yıllarında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden yuvalarıyla bölgeye taşınan kırmızı orman karıncaları koruyor.

Yaprak kelebekleri, sedir kabuk böcekleri, tırtıllar, bitler ve böcek yumurtalarını yiyerek sedir ağaçlarına adeta "yaşam veren" kırmızı orman karıncaları, genelde yıkılan ağaç kalıntıları üzerine yaptıkları, yüksekliği 120 santimetreye, uzunluğu ise 6 metreye ulaşan dev yuvalarıyla da dikkati çekiyor.

Orman karıncası yuvaları, asırlık ağaçları gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde taşıması dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından özenle korunuyor.

Ormana bilimsel çalışma dışında girmek yasak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Korkuteli Şefi Zülfü Karatepe, AA muhabirine, kırmızı orman karıncalarının orman zararlarıyla biyolojik mücadele yapmak için bölgeye yerleştirildiğini söyledi.

Özellikle karıncaların ağaçlara zarar veren sedir yaprak kelebeği ve sedir kabuk böceği ile beslendiğini belirten Karatepe, "Karıncalar orman ekosisteminin sağlıklı yürümesi bölgedeki biyolojik çeşitliliğin sürmesi açısından çok önemli. Yaptığımız çalışmalarda bölgede 302 yuva tespit ettik. Yuvaların yüksekliği 50 santimetre ile 120 santimetre arasında değişkenlik gösteriyor. Bir yuvada ortalama 350 bin ila 400 bin işçi karınca bulunuyor." dedi.

Bölge koruma altında olduğu için sadece bilimsel ve eğitim çalışmalarına izin verildiğini dile getiren Karatepe, ormanın bunun dışında insan girişine ya da herhangi bir faaliyete kapalı olduğunu kaydetti.

Karatepe, bölgenin sedir ağaçlarının oluşturduğu görüntüyle eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Çığlıkara, yoğun sedir ağacının bulunduğu en nadir ormanlardan. Sedir ağaçlarının boyu ortalama 40 metreye ulaşabiliyor ve 2 bin yıldan fazla yaşıyor. Bu ormanlar ülkemiz için önemli bir zenginlik. Burayı korumak bizim en önemli vazifelerimizden." diye konuştu.