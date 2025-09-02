Çiğli'de Çıkan Yangın Evi Küle Çevirdi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köyiçi Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katındaki Abdullah Ertuğrul'un kiracı olarak oturduğu dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Ertuğrul, eşi ve çocuğuyla evi tahliye etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Binanın önünde park halinde bulunan otomobilde ise alevlerin sıçramasıyla hasar oluştu.

İtfaiye görevlilerinin incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.