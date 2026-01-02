Haberler

Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

Güncelleme:
Van'ın Çatak ilçesinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden 76 yaşındaki Gülnaz Bitik'in cenaze töreni düzenlendi. Cenazesi, Çatak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi ve burada kılınan namazın ardından mezarlığa defnedildi.

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Gülnaz Bitik'in cenazesi toprağa verildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün evinin bahçesindeyken düşen çığın altında kalan 76 yaşındaki Bitik'in cenazesi, Çatak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.

Camide düzenlenen cenaze töreninde yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Çatak İlçe Başkanı Fazıl Babur, Bitik'in ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
Haberler.com
500

