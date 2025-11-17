Haberler

Çığ Düşmesi Davasında Kulüp Yöneticisinden Suçlamaları Reddetme

Güncelleme:
21 Aralık 2024'te Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu bir sporcunun ölümü ve dört sporcunun yaralanmasıyla ilgili davada, kulüp yöneticisi Galip Ş. suçlamaları reddetti. Olayla ilgili antrenör B.M.'nin duruşmaya katılmaması dikkat çekti.

ERZURUM Palandöken Dağı Sultan Seki mevkisinde 21 Aralık 2024'te bir sporcunun ölümü, 4 sporcunun da yaralanması ile sonuçlanan çığla ilgili kusurlu oldukları belirlenen kulüp yöneticisi Galip Ş., ilk duruşmada, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sorumlu antrenör B.M. ise duruşmaya katılmadı.

Olay, 21 Aralık 2024'te Palandöken Dağı Sultan Seki mevkisinde meydana geldi. Yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kar kütlesi altında kalan sporculardan Emre Yazgan (16) hayatını kaybetti, 4 sporcu yaralandı. Olayla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Kulüp yöneticisi Galip Ş. ile sorumlu antrenör B.M. hakkında 'Taksirle bir insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan kamu davası açıldı.

SEGBİS'LE İFADE VERDİ

Davanın duruşması, Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya; Emre Yazgan'ın babası Fatih Yazgan, annesi Gülcan Yazgan, sanıklardan Galip Ş. ile taraf avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan Galip Ş., olay ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını, sorumluluğun Erzurum Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) ait olduğunu söyledi.

'BENİM HİÇBİR SORUMLULUĞUM YA DA SUÇUM YOKTUR'

Galip Ş., "Bu kamp her sene yapılıyordu. 'Bu sene de kamp yapacak mısınız' diye sordular. Teknik direktörle görüştüm, kampın faydalı olacağını söyledi. Kamp listesini aldım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne onaylattıktan sonra üst yazıyla Judo Federasyonu'na gönderdik. Onlar da bakanlıktan onay çıkardı. Kamp kararı hem Erzurum hem de Kocaeli il müdürlüklerine gönderildi. Sporcular Erzurum'a gittikten sonra sorumluluk, o ilin TOHM ekibinde olur. Sporcuların antrenman yapacakları yer konusunda Erzurum TOHM binası sorumlu müdürü yetkilidir. Benim hiçbir sorumluluğum ya da suçum yoktur. Ne sebeple sanık sıfatıyla dosyada yer aldım; bilmiyorum. Bilirkişi raporuna da anlam veremedim" dedi. Sanık avukatı da bilirkişi raporunun gerçekleri açıklamadığını belirterek, itiraz ettiklerini söyledi.

'SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN'

Müvekkilinin Kağıtspor yöneticisi olduğu ve ölen Emre Yazgan'ın kendi kulübünün sporcusu olduğu için sanık değil, mağdur olarak yer alması gerektiğini kaydetti. Duruşmaya bulundukları Gebze'den SEGBİS aracılığıyla katılan baba Fatih Yazgan, başka sporcuların da başına böyle bir üzücü olay gelmemesi için sorumluların cezalandırılmasını istedi. Anne Gülcan Yazgan da ihlalin kimde olduğunu bilmediğini, şikayetçi olduğunu ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

'10 DAKİKA KALP MASAJI YAPTIM'

Mahkemeye katılan Jandarma Arama Kurtartma (JAK) görevlisi, olay yerine vardıklarında nizami şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını anlattı. JAK görevlisi, Emre Yazgan'ı ilk olarak ayak kısmından bulduklarını daha sonra nabzına baktıklarını ama nabız alamadıklarını, yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yaptığını daha sonra bölgenin tehlikeli olduğunun farkına vardıklarını ve sedye ile bölgeden hazır bulunan ambulansa taşıdıklarını söyledi. Beyanların ardından mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sorumlu antrenör B.M.'nin zorla getirilmesi talimatı verdi. Heyet ayrıca sanık ve tanıkların tekrar dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
