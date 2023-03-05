Çığ altında kalarak hayatını kaybeden Erzurumlu dağcı son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Artvin'in Yusufeli ilçesi Olgunlar Mahallesi'nde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin, son yolculuğuna uğurlandı. Artvin'in Yusufeli ilçesi Olgunlar Mahallesi'nde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin, son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü, dağ rehberi ve Erzurum'daki Alpin Doğa Sporları Kulübü'nün Başkanı olan Mustafa Tekin'in (43) cenazesi, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aziziye ilçesi Süngeriç Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze namazına il protokolü, spor camiası, Tekin'in yakınları ve arkadaşları katıldı. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Mustafa Tekin Yusufeli Erzurum Artvin Yerel Güncel Haberler

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