Haberler

Çığ altında kalan çoban için başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gününde

Çığ altında kalan çoban için başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gününde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARTVİN'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan çoban Bülent Gezer için yeniden başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan çoban Bülent Gezer için yeniden başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, yaptığı çalışmalarda kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla ve Suat Temel'in cansız bedenlerine ulaştı, Bülent Gezer ise bulunamadı. Bölgedeki yoğun tipi ve yeni çığ tehlikesi nedeniyle 4 Ocak'ta çalışmalara ara verildi.

KAYIP ÇOBAN İÇİN 120 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Bülent Gezer'i arama çalışmaları, 2 Mayıs'ta yeniden başladı. Artvin, Rize ve Erzurum AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hopa, Çoruh ve Şavşat arama kurtarma gönüllüleri ile köylülerin de destek verdiği 120 kişilik ekip, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında geniş çaplı tarama yürütüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Çin hamlesi

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var

Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var