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Bursa'da Hayvan Çiftliğinde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'da Hayvan Çiftliğinde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çiftlik kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

BURSA'da, bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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