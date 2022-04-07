Patisi demir parmaklıklara sıkışan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Patisi demir parmaklıklara sıkışan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

AA - Fikret Mazı - Güncel
 - Güncelleme:
Patisi demir parmaklıklara sıkışan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın bahçe korkuluklarına patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın bahçe korkuluklarına patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine Çiftlik Mahallesi Okul Sokağı'na gitti.

Ekipler, bahçe korkuluklarına patisi sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiyenin çalışmasıyla kedinin patisi sıkıştığı parmaklıklardan çıkarıldı.

Ekipler ardından kediyi Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabiltasyon Merkezi'ne teslim etti.

Patisi demir parmaklıklara sıkışan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

AA / Fikret Mazı - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title