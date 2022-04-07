Patisi demir parmaklıklara sıkışan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
AA - Fikret Mazı - Güncel
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın bahçe korkuluklarına patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın bahçe korkuluklarına patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine Çiftlik Mahallesi Okul Sokağı'na gitti.
Ekipler, bahçe korkuluklarına patisi sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiyenin çalışmasıyla kedinin patisi sıkıştığı parmaklıklardan çıkarıldı.
Ekipler ardından kediyi Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabiltasyon Merkezi'ne teslim etti.
AA / Fikret Mazı - Güncel