Çiftlikköy'de itfaiye ekipleri mahsur kalan kedi ve yarasayı kurtardı - Haberler

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye ekipleri yaptıkları operasyonlarda, mahsur kalan yılan, kedi ve yarasayı kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçede iki hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Bir binanın baca boşluğuna düşen yarasayı bulunduğu yerden kurtaran ekipler, hayvanın gerekli kontrollerini yaptıktan sonra doğaya saldı.

Ardından bir binanın merdiven altında sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkaran ekipler, bu hayvanı da Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürerek tedavisini yaptırdı.

Ayrıca itfaiye ekibi, vatandaşların ihbarı üzerine aynı bölgede bulunan bir binanın bahçesindeki yılanı alıp doğaya bıraktı.