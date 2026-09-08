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Çiftçilere sağlanan destek katsayı değeri artırıldı

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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçilere yönelik tarımsal desteklerde artışa gidildiği belirtildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçilere yönelik tarımsal desteklerde artışa gidildiği belirtildi.

Açıklamada, 2026 üretim yılı için dekar başına 310 lira olarak belirlenen destek katsayı değerinin 367 liraya güncellendiği ifade edildi.

Böylece 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayı değerinin, 2026 yılı için yüzde 50,4 artırıldığı kaydedildi.

2027 üretim yılı desteklemelerinde kullanılacak dekar başına destek katsayı değerinin ise 442 liraya çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılan düzenlemenin çiftçilere ve tarımsal üretime hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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