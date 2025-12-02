Kahramankazan'da çiftçilere 'İklim Değişikliği ve Toprak Sağlığı' eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle çiftçilere yönelik "İklim Değişikliği ve Toprak Sağlığı" konulu eğitim verildi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen programda, çiftçilere verimli toprak ve sağlıklı gıda ilişkisi, bitki besleme ve yetiştiricilik teknikleri, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri, toprak verimliliğinin korunması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile yeni nesil tarımsal yöntemler anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünde görevli ziraat teknikerleri Beste Zobu ve Hüseyin Erdoğan birer konuşma yaptı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.