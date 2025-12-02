Haberler

Kahramankazan'da çiftçilere "İklim Değişikliği ve Toprak Sağlığı" eğitimi

Kahramankazan'da çiftçilere 'İklim Değişikliği ve Toprak Sağlığı' eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimde çiftçilere iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri ve toprak sağlığı konularında bilgi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle çiftçilere yönelik "İklim Değişikliği ve Toprak Sağlığı" konulu eğitim verildi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen programda, çiftçilere verimli toprak ve sağlıklı gıda ilişkisi, bitki besleme ve yetiştiricilik teknikleri, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri, toprak verimliliğinin korunması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile yeni nesil tarımsal yöntemler anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünde görevli ziraat teknikerleri Beste Zobu ve Hüseyin Erdoğan birer konuşma yaptı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar

Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.