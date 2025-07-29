Çiftçiden Yangınla Mücadelede Özverili Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir çiftçi, orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için patlak lastikli tankerle su taşıdı. Yangının etkisiyle bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bursa'da bir çiftçi, Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına, tek lastiği patlayan tankerle su taşıdı.

Devam eden yangının söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla traktörünün arkasına bağladığı su tankeriyle yola çıkan çiftçinin, bir süre sonra tankerinin tekerleği patladı.

Duruma aldırış etmeyen çiftçi, bu şekilde yoluna devam etti. Patlak lastikle jant üzerinde yoluna devam eden çiftçinin yolda seyrettiği anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
Ameliyattan çıkan 24 yaşındaki intörn doktor kalp krizinden vefat etti

Ameliyattan çıkar çıkmaz aniden fenalaştı! Genç doktordan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı takım arkadaşlarını dolduruşa getirdi! Ortalık fena karıştı

Galatasaray'ın yıldızı takım arkadaşlarını dolduruşa getirdi! Ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.