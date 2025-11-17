Çiftçi Yusuf Bebek'ten Şahine Şefkat

Haberler

Adana'da çiftçilik yapan Yusuf Bebek, tarlasında bulduğu uçamayan şahini koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Bebek, hayvanların ekosistem için önemli olduğunu vurguladı.

ADANA'da çiftçilik yapan Yusuf Bebek, tarlasında çalıştığı sırada uçamayan bir şahin buldu. Bebek, yırtıcı kuşu koruma altına alıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine tedavisi için teslim etti.

Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yusuf Bebek, tarlasında çalıştığı sırada uçamayan bir şahin fark etti. Yaralı olduğunu düşündüğü şahini zarar vermeden yakalayan Bebek, su ve yiyecek vererek koruma altına aldı. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildiren Bebek, kuşun tedavi sürecinin başlatılmasını sağladı.

'BİZ VİCDANLI İNSANLARIZ'

Şahini kontrollü şekilde yakaladığını belirten Yusuf Bebek, "Tarlada uçamayan şahini gördüğümde yaralı olduğunu düşündüm. İşimi bırakıp zarar görmemesi için kontrollü şekilde yakaladım. Su ve yiyecek verdim. Bu hayvanlar ekosistemimiz için çok önemli. Neden derseniz, tarlalarda fareler ürünlere zarar verir. Eğer bu denge bozulursa zehir atmak zorunda kalırız. Biz Türk milleti olarak vicdanlı insanlarız. O yüzden hiç düşünmeden koruma altına aldım. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur ve gökyüzünde özgürce uçar" dedi.

Şahinin veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındığı, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Haber: Ceyhun ÖZER - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
