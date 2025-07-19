Cide Devlet Hastanesi'nde İkinci 'Gebe Okulu Eğitim Programı' Düzenlendi

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Cide Devlet Hastanesi, anne adaylarına yönelik çeşitli konularda bilgilendirmeler içeren 'Gebe Okulu Eğitim Programı'nın ikincisini gerçekleştirerek gebelik sürecinde danışmanlık desteği sundu.

Cide Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen "Gebe Okulu Eğitim Programı" ikincisi gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, anne adaylarına yönelik çeşitli konularda bilgilendirme yapılıyor.

Program kapsamında, "Doğuma hazırlıkta baba eğitimi, doğum süreci, doğum ağrısı ile baş etmede ilaçsız yöntemler, doğum sonu dönem, doğum sonu dönem aile planlaması yöntemleri, gebelik ve lohusalıkta psikolojik etkiler" başlıkları ele alınıyor.

Katılımcılara, gebelik sürecinde karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi verilerek, sağlıklı gebelik süreci geçirmeleri adına danışmanlık desteği sunuluyor.

Eğitim, ebeler Elif Aslan ve Canan Çelik ile psikolog Elif Sena Taş tarafından veriliyor.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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