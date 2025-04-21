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Cide'de Haşereyle Mücadele ve Hac Seminerleri Düzenleniyor

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Cide ilçesinde belediye ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte haşereyle mücadele çalışmalarına hız verdi. Ayrıca, İlçe Müftülüğü kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için bilgilendirme ve irşat semineri düzenledi. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ise Cide Bayram Yusuf Aslan MTAL'de öğrenciler ürünlerini sergiledi.

Cide ilçesinde belediye ekipleri haşereyle mücadele çalışmalarına hız verdi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, durgun sular, su birikintileri, sazlık bölgeler, dereler, çöp konteynerleri, gübrelikler ve arıtma tesisleri gibi alanlarda düzenli olarak ilaçlama yapıldığı vurgulandı.

Hac yolcuları bilgilendirme ve irşat semineri düzenlendi

İlçe Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adaylarına yönelik "2025 yılı Hac yolcuları bilgilendirme ve irşat semineri" düzenlendi.

Reşadiye Camisi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşan İlçe Müftüsü Sinan Eravcı hac ibadetinin manevi boyutuna ve yolculuğun önemine dikkati çekti.

Seminerin devamında, Eravcı, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Akalın ve ADRB Vaizi Rabia Esmer tarafından hacı adaylarına yönelik bilgilendirme ve irşat sunumları yapıldı.

Cide Bayram Yusuf Aslan MTAL'den Turizm Haftası etkinliği

Turizm Haftası kapsamında, Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü (MTAL) tarafından etkinlik düzenlendi.

Lise bahçesinde Okulun Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı öncülüğünde organize edilen etkinlikte öğrenciler yaptıkları ürünleri sergiledi.

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Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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