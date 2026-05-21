Kastamonu'da dereye kimyasal atık karıştı
Kastamonu Cide'de kapalı spor salonunun kalorifer kazanından sızan fuel oil yakıtının Kuz Deresi'ne karışması üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye ve Sahil Güvenlik ekipleri kimyasal atıkları toplamak için bariyer ve pedlerle çalışma başlattı.
KİMYASAL ATIĞI TOPLAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kastamonu'nun Cide ilçesinde kapalı spor salonunun kalorifer kazanından sızan fuel oil yakıtının, Cide Kuz Deresi'ne karışması sonrası Çevre ve Şehircilik Kastamonu İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Cide Kaymakamlığı, Cide Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı çalışmada, kimyasal atıkları toplamak için bariyer ve pedler getirildi. Getirilen malzemeler Kuz Deresi üzerine dağıtıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı