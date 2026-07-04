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Şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kum ocağında çalışan Yasin Çelik, forkliftin şarampole yuvarlanması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, kum ocağında çalıştığı sırada şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan Yasin Çelik (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Cide ilçesine bağlı Mencekli köyünde meydana geldi. Kum ocağında çalışan Yasin Çelik, iddiaya göre yük indirdiği forkliftle geri manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde devrilen forkliftin altında kalan Çelik, hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yasin Çelik'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Cide Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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