Cide'de Din Görevlilerine Yönelik Kitap Okuma Projesi Başlatıldı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Cide İlçe Müftülüğü koordinesinde din görevlilerine yönelik 'kitap okuyorum' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında din görevlileri gruplar halinde her ayın 28'inde bir araya gelerek kitap okuyacak ve fikir alışverişinde bulunacak. Projenin başlatılmasında etkin rol oynayan Cide İlçe Müftüsü Sinan Eravcı da her ay farklı gruplara dahil olarak etkinliğe katılacak.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde din görevlilerine yönelik "kitap okuyorum" projesi hayata geçirildi.
Cide İçe Müftülüğü koordinesinde 124 personelin katılımı ile din görevlileri gruplar halinde her ayın 28'inde bir araya gelerek kitap okuyarak fikir alışverişinde bulunacak.
Projeyi hayata geçiren Cide İlçe Müftüsü Sinan Eravcı da her ay farklı gruplara dahil olarak din görevlileri ile birlikte etkinliğe katılacak.