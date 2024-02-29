Cide'de Din Görevlilerine Yönelik Kitap Okuma Projesi Başlatıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde din görevlilerine yönelik "kitap okuyorum" projesi hayata geçirildi.

Cide İçe Müftülüğü koordinesinde 124 personelin katılımı ile din görevlileri gruplar halinde her ayın 28'inde bir araya gelerek kitap okuyarak fikir alışverişinde bulunacak.

Projeyi hayata geçiren Cide İlçe Müftüsü Sinan Eravcı da her ay farklı gruplara dahil olarak din görevlileri ile birlikte etkinliğe katılacak.