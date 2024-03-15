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Kastamonu Cide'deki Celal Ece Anaokulu Tüm Gün Hizmet Vermeye Başladı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Celal Ece Anaokulu, artık tüm gün hizmet vermeye başladı. Cide Kaymakamı Tuncay Karataş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur, okulu ziyaret ederek bilgi aldı. Yapılan değerlendirmede, okulun eğitim saatleri tam güne çıkarıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Celal Ece Anaokulu tüm gün hizmet vermeye başladı.

Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur ile Celal Ece Anaokulunu ziyaret etti.

Karataş, okul müdürü Ferman Koptur ve okul aile birliği başkanı Yusuf Aktaş'tan bilgi aldı.

Yapılan değerlendirmede, daha önce yarım gün olan okulun eğitim saatlerinin tam güne çıkarılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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