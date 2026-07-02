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Kastamonu'da bal arılarının soktuğu kişi öldü

Kastamonu'da bal arılarının soktuğu kişi öldü
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde arıcılık yapan Yaşar Oturak (67), kendisine ait bal arılarının sokması sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kendisine ait bal arılarının sokması sonucu fenalaşan Yaşar Oturak (67), kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, Cide ilçesi Kasım Mahallesi'nde Bayraklı Sokak'ta meydana geldi. Arıcılık yapan Yaşar Oturak, kendisine ait bal arılarının sokmasının ardından fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oturak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oturak'ın cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından memleketi Azdavay ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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