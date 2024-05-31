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Ciciş Kardeşler'den Kabin Memuruna Saldırı

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Türk Hava Yolları'na ait uçakta Ceyda Ersoy adlı Ciciş Kardeşler üyesi kabin memuruna saldırdı. Ersoy, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'dan Antalya'ya giden, 'Ciciş kardeşler' den Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı. Ersoy Antalya Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, uçakta kabin memuruna saldırdı. İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için THY uçağına binen Ceyda Ersoy, uçağın tuvaletini kullanmak istedi. Kabin memuruyla tartışmaya başlayan Ersoy, tartışmanın büyümesi üzerine kabin memuruna saldırdı. Olay sonrası uçağın pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek polis talebinde bulundu. Uçak Antalya Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, Ceyda Ersoy polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan Ersoy'un serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları Ceyda Ersoy Antalya Havacılık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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