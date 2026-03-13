Haberler

Tülay Hatimoğulları: Çiçek Vekilimiz, Bugünkü Ameliyattan Sonra Yavaş Yavaş Uyandırılmaya Başlanacak

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, beynindeki kitle nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun sağlık durumuna ilişkin olarak, "Bugün gerçekleşen ameliyatının, doktorlardan aldığımız bilgiye göre iyi geçtiğini, bekledikleri gibi geçtiğini ifade ettiler. Birkaç gündür kendisi uyutuluyordu. Bugünkü ameliyattan sonra yavaş yavaş uyandırılmaya başlanacak" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, geçtiğimiz günlerde beynindeki kitle nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'yu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Hatimoğulları, Otlu'nun geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastaneye geldiğini ve yapılan ilk müdahalenin ardından acilen ameliyata alındığını kaydetti.

Bugün ikinci ameliyatın gerçekleştiğini söyleyen Hatimoğulları, "Bugün gerçekleşen ameliyatının, doktorlardan aldığımız bilgiye göre iyi geçtiğini, bekledikleri gibi geçtiğini ifade ettiler. Şimdi yoğun bakımda. Birkaç gündür kendisi uyutuluyordu. Bugünkü ameliyattan sonra yavaş yavaş uyandırılmaya başlanacak. Bizler bir kez daha Çiçek Otlu vekilimize, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve aynı zamanda il örgütümüzle birlikte, vekil arkadaşlarımızla birlikte burada ve bütün süreci yakinen takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

