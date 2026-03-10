Dem Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu Ameliyata Alındı

(ANKARA) - DEM Parti, İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun yapılan tetkiklerin ardından doktorlarının değerlendirmesi sonucu bugün ameliyata alındığını açıkladı. Açıklamada, "Sevgili yol arkadaşımız Çiçek Otlu'nun başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoldaşımızın en yakın zamanda sağlıklı bir şekilde aramızda olacağına inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

"Tıbbi müdahale gerektiren durum nedeniyle gerçekleştirilen operasyonun, bir süre devam etmesi beklenmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler, doktorların bilgilendirmeleri doğrultusunda paylaşılacaktır. Sevgili yol arkadaşımız Çiçek Otlu'nun başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoldaşımızın en yakın zamanda sağlıklı bir şekilde aramızda olacağına inancımız tamdır."

Kaynak: ANKA