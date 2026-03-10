Haberler

Dem Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu Ameliyata Alındı

Güncelleme:
DEM Parti, İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun yapılan tetkikler sonucu bugün ameliyata alındığını açıkladı ve sağlığına kavuşması için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti, İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun yapılan tetkiklerin ardından doktorlarının değerlendirmesi sonucu bugün ameliyata alındığını açıkladı. Açıklamada, "Sevgili yol arkadaşımız Çiçek Otlu'nun başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoldaşımızın en yakın zamanda sağlıklı bir şekilde aramızda olacağına inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun yapılan tetkiklerin ardından doktorlarının değerlendirmesi sonucu bugün ameliyata alındığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tıbbi müdahale gerektiren durum nedeniyle gerçekleştirilen operasyonun, bir süre devam etmesi beklenmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler, doktorların bilgilendirmeleri doğrultusunda paylaşılacaktır. Sevgili yol arkadaşımız Çiçek Otlu'nun başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoldaşımızın en yakın zamanda sağlıklı bir şekilde aramızda olacağına inancımız tamdır."

