Eğitim ve Aile Temalı DERE Talks Gerçekleşti

PORT Cibuti'nin önde gelen düşünce kuruluşu DERE Institute ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) işbirliğinde "Eğitim ve Aile" temasıyla düzenlenen DERE Talks programı gerçekleştirildi.

Programa, Cibuti Milli ve Mesleki Eğitim Bakanı Mustapha Mohamed Mahamoud, Kadın ve Aile Bakanı Mouna Osman Aden ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı (TMV) Mahmut Mustafa Özdil konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliği Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel kurum yöneticileri ve basın mensupları takip etti.

Cibuti Milli ve Mesleki Eğitim Bakanı Mahamoud, konuşmasında, eğitimin bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirterek, öğrencinin karakter gelişimi, aidiyet duygusu ve toplumsal sorumluluk bilincinin ailede şekillendiğini vurguladı.

Mahamoud, eğitim sisteminde disiplinin ve öğretici-öğrenici rollerinin net biçimde tanımlanmasının önemine dikkati çekti.

Kadın ve Aile Bakanı Aden ise aile bütünlüğünün öğrencinin başarısında belirleyici bir rol oynadığını kaydetti.

Aden, aile bütünlüğünün eğitimi destekleyen en güçlü unsur olduğunu ifade ederek, "Aileler, çocukların okul hayatını yakından takip ederek eğitim süreçlerinde aktif birer paydaş olmalıdır." ifadeleriyle ebeveynlerin sürece aktif katılımına değindi.

"Bir çocuğun başarısındaki en önemli unsur ailedir"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, aile kavramının eğitimin merkezinde yer aldığının altını çizerek, "Bir çocuğun başarısındaki en önemli unsur ailedir, okul ancak bu temelin üzerine inşa edilebilir. Aile, sevginin, okul ise bilginin, keşfin ve sorgulamanın mekanıdır. Bu iki alan birbirini tamamladığında, çocuk hem aklını hem kalbini dinleyerek bir denge kurmayı öğrenir." diye konuştu.

Özdil, TMV'nin aile ile okul arasındaki bağı oluşturan faaliyetlerine değinerek, "TMV olarak biz, aile ile okul arasındaki bu bağı güçlendirmeye çalışıyoruz. Ebeveynler için atölyeler, eğitim buluşmaları, seminerler düzenliyor, çocuklarla iletişimi geliştirecek pratik yollar paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Velileri eğitimin pasif izleyicileri değil, aktif ortakları olmaya teşvik ettiklerini belirten Özdil, güçlü bir okulun, ailenin desteğiyle güçlü bir ailenin de insani bir eğitim sistemiyle var olabildiğini anlattı.

Panelde eğitimin kalıcı ve sürdürülebilir başarısının ancak güçlü aile desteğiyle sağlanabileceği yönünde görüşler dile getirildi.

Aile ile okul arasındaki işbirliğinin yalnızca bireyin değil toplumun da gelişimi için vazgeçilmez bir unsur olduğu vurgulandı.

Etkinlik, aile temelli eğitim anlayışının geleceğin bilinçli, değerlerine bağlı ve sağlıklı toplumlarını inşa etmedeki belirleyici rolünün altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" vizyonu, Türkiye Maarif Vakfının eğitim alanındaki uluslararası faaliyetlerinde yankı buluyor.