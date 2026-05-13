CIA'in Meksika'da kartellere yönelik operasyonlara doğrudan katıldığı öne sürüldü

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA), Meksika sınırlarında kartellere karşı ölümcül operasyonlara doğrudan müdahil olduğu iddia edildi.

CNN'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre CIA, Meksika'da ölümcül operasyonlar yürütülmesine müdahil oldu.

CIA'in, 28 Mart'ta Mexico City'de bir otoyolda meydana gelen ve Sinaloa Karteli'nin orta düzey bir üyesi olan "El Payin" lakaplı Francisco Beltran ile şoförünün ölümüne yol açan araç bombalaması da dahil olmak üzere bir dizi operasyona katıldığı öne sürüldü.

Kaynaklar, CIA'in operasyonlara katılım düzeyinin, istihbarat paylaşımı ve genel destek sağlamaktan daha çok suikast operasyonlarına doğrudan katılmaya evirildiğini ileri sürdü.

Ayrıca kaynaklar, CIA'in asıl stratejisinin, karteldeki zafiyetleri belirleyerek uyuşturucu kaçakçılığı girişiminde kilit rol oynayan alt kademe oyuncuları sistematik olarak hedef almak olduğunu savundu.

Bir başka kaynak ise CIA'in operasyonlarının ölümcül olma oranının son yıllarda ciddi şekilde arttığını belirterek, "Bu, CIA'in Meksika içinde yapmaya istekli olduğu türden şeylerin önemli bir genişlemesi." ifadesini kullandı.